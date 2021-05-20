"Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий - Соловей

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии XXII Международной выставки "Весна в Гомеле", которая проходит по 27 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей обратил внимание: если в прошлом году "Весна в Гомеле" прошла в онлайн-формате, то в этом электронную деловую площадку органично дополнил трехдневный республиканский праздник ремесленников.

"Раскрыть потенциал предприятий и территорий, расширить бизнес-контакты, нарастить торгово-экономический обмен - основные цели встречи. И то, что в рамках "Весны" запланированы более трех десятков встреч по интересам, говорит о востребованности и результативности этой площадки", - подчеркнул губернатор.

По словам председателя облисполкома, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, многие традиционные брендовые мероприятия успешно отвоевывают у пандемии право на жизнь. "Ежемесячно мы проводим встречи личные и в формате видео. В апреле делегация Гомельской области обсуждала в Брянске вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере строительства. Во время онлайн-встречи подписано соглашение об установлении побратимских отношений между нашей областью и китайской провинцией Сычуань", - привел примеры руководитель региона. В мае в онлайн-диалоге с представителями Навоийской области Узбекистана определили основные векторы развития по ключевым направлениям сельского хозяйства, торговли, образования и туризма. С Армавирской областью, кроме вопросов торгово-экономического взаимодействия, обсудили предстоящий визит в Гомельский регион делегации этого армянского региона.

Геннадий Соловей убежден, что отклик зарубежных партнеров к диалогу на "Весне в Гомеле" говорит о новых взаимовыгодных контактах, о готовности к продолжению сотрудничества.

"Так, на сегодня 16 предприятий области аккредитованы для поставок пищевой продукции в Китай. В настоящее время ведется работа по расширению списка предприятий и новых видов товаров. Гомельская мясо-молочная компания прорабатывает вопрос поставки говядины в Иран. В ходе последней встречи деловых кругов Гомельской области и Казахстана обсуждались перспективы поставок для казахстанского агропромышленного комплекса, в первую очередь сельскохозяйственной техники, племенного скота и саженцев плодово-ягодных деревьев", - рассказал Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома убежден, что потенциал торгово-экономического сотрудничества велик. "Чем выше будет наш общий товарооборот, тем лучше, богаче будут жить люди на наших территориях. Гомельская область - открытый к сотрудничеству регион ", - подчеркнул он.

Губернатор пожелал участникам и гостям международной выставки взаимовыгодных контрактов, организаторам - результатов, значительно превосходящих ожидания.

В нынешнем году "Весна в Гомеле" впервые организована в гибридном формате: электронная площадка "Деловая Весна" и республиканский праздник ремесленников "Гомельская Весна" (21-23 мая). В мероприятиях выставки подтвердили участие 360 представителей из 24 стран. Форум организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-