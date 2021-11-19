Вести на чистую воду: в Минском районе создали передвижные станции обезжелезивания с "вечным" наполнителем

К 2025 году все белорусы будут обеспечены качественной питьевой водой. Для этого, согласно госпрограмме, в стране построят более 800 станций обезжелезивания. В Минском районе пошли дальше: здесь выпускают собственные мобильные станции. Рассказываем об уникальном опыте местного водоканала.

С привкусом железа

Минский район - регион особенный, в котором проживает свыше 200 тысяч человек. В него входят и малые деревушки в несколько жителей, и многотысячные города и поселки, такие как Заславль, Боровляны и Лесной. В большинстве из них люди уже давно пьют качественную воду.

- Всего в пристоличье 359 населенных пунктов. В 240 из них обеспечена централизованная подача воды. Учитывая сложность региона с точки зрения количества проживающих и населенных пунктов, водоснабжение - одна из принципиальных задач, - поясняет заместитель директора по производству ГП "Водоканал Минского района" Павел Хомич. - В большинстве случаев вода из артезианских скважин идет напрямую потребителю. Без дополнительной очистки, так как ее качество соответствует необходимым нормам.

Однако в около 70 населенных пунктах показатели по железу выше нормы. Иногда вода загрязнена нитратами или солями жесткости. Такую перед подачей в водопровод необходимо довести до потребительских качеств с помощью аэрации и фильтрования.

- Несколько лет от жителей района поступало немало жалоб на качество воды. Понятно, что когда она чересчур "железная", это накладывает серьезный отпечаток на быт, техника быстро выходит из строя. Про нитраты и говорить нечего, они опасны для нашего здоровья. Мы и раньше строили станции обезжелезивания согласно программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Но этих объемов было недостаточно.

Проанализировали ситуацию и решили попробовать новый подход.

На сборку мобильных станций - около месяца

В 2017 году руководство предприятия освоило строительство собственных мобильных станций обезжелезивания. Для начала создали что-то вроде опытного образца. Он оказался удачным, технологию сертифицировали и приступили к промышленному производству, оборудовали цех. С 2019-го комплексы начали устанавливать в населенных пунктах.

- Производим около 50 станций различной мощности в год. Это может быть и 10 кубометров в час, и все 150, - отмечает Павел Хомич. - Все зависит от количества населения, качества воды и других параметров. На сборку комплекса уходит в среднем около месяца. Комплектующие, как правило, китайского или российского производства, закупаем на тендерах.

Далее идет этап строительства, который длится еще около месяца. Ведь перед установкой комплекса необходимо обследовать скважину. Если нужно, то заменить или отремонтировать коммуникации.

- Также необходимо провести подготовительные работы непосредственно по строительной части. Сделать фундамент, обозначить охранную зону, как того требует проект, - подключается к разговору начальник управления по производству и строительству ГП "Водоканал Минского района" Александр Акулич.

Слово "мобильный" применимо к комплексу не случайно. Станцию можно в кратчайшие сроки переместить на новую скважину. Для этого понадобится обычная автомобильная платформа.

Специалисты ГП "Водоканал Минского района" разработали установку для колодцев, которая очищает воду по тому же принципу, что и базовые станции обезжелезивания.

"Вечный" наполнитель

Отправляемся в деревню Новоселки, что близ Острошицкого Городка. Несколько месяцев назад новая станция появилась и тут. Ее мощность рассчитана на очистку 25 кубометров воды в час. При необходимости механизм выдержит полуторакратные нагрузки.

- Важно, что сама станция полностью автоматизирована и при штатной работе не нуждается в присутствии человека, - уточняет Александр Акулич. - Система сама определяет необходимый объем жидкости. Данные по качественным характеристикам воды выводятся на монитор на станции, а также в единый диспетчерский пункт, который контролирует все такие объекты. Программное обеспечение позволяет отслеживать в реальном времени и оперативно реагировать на поломки или другие нештатные ситуации.

Принцип работы станции прост: вода подается из скважины и направляется в фильтр. Он похож на большую бочку. Специальный состав аэрирует и фильтрует воду. Дальше она идет потребителю.

- Наполнитель практически "вечный". Ежегодно его свойства ухудшаются только на 0,02%. Сама же станция рассчитана примерно на 25 лет работы, - рассказывает о характеристиках Александр Акулич.

Несколько раз в месяц на каждой станции производят лабораторный анализ воды. Это необходимо для корректировки работы объектов. Ведь пробы даже из одной и той же скважины могут со временем иметь другой химический состав.

Двойная экономия

Если станция в Новоселках - локальный пример, то комплекс в Хмелевке (пригород Заславля) обеспечивает водой практически весь город. Ввели в строй его в прошлом году, порадовав более 10 тысяч потребителей.

- Принцип действия станции такой же, - говорит Павел Хомич. - Но мощность здесь гораздо выше - 170 кубов в час. Если требуется дополнительная нагрузка, то ее можно увеличить до 250 кубометров.

Это самая большая станция обезжелезивания в районе. Объект возведен исключительно на деньги предприятия.

- Изначально стоимость станции очистки воды составляла 750 тысяч рублей, однако мы смогли уменьшить смету примерно в два раза. Отремонтировали насосное хозяйство и другие коммуникации. Теперь эта станция - самая большая в регионе, - отмечает Павел Хомич.

Региональная и государственная программы

В этом году в Минском районе планируют построить как минимум 13 комплексов: 8 по государственной программе и 5 - по региональной. Возводится большая станция, которая в ближайшее время закроет потребности агрогородка Ждановичи.

- В ближайшие три года чистой водой планируется обеспечить еще несколько десятков населенных пунктов. Работы как в рамках государственной, так и региональной программ предстоит еще немало, - заключил Павел Хомич.

Кроме государственной подпрограммы "Чистая вода" в регионе действует локальная. Так, в прошлом году в пристоличье появилось 27 новых станций обезжелезивания. Десять объектов установлены в рамках госпрограммы, остальные - согласно региональному плану. Для сравнения: в 2020 году на всей территории Минской области построено 63 таких объекта.

Александр НОВОХРОСТ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней".-0-