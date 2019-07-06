Ветер повредил кровли четырех сельхозобъектов в Быховском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Восточная Быховского района вследствие порывов ветра повреждены кровли четырех сельскохозяйственных объектов, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Данные сельхозобъекты относятся к ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод". Материальный ущерб устанавливается. Предварительная дата восстановления - 15 июля.

Вчера в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с. Штормовое предупреждение продолжает действовать и сегодня.-0-