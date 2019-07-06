Ветер повредил кровли четырех сельхозобъектов в Быховском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Восточная Быховского района вследствие порывов ветра повреждены кровли четырех сельскохозяйственных объектов, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Данные сельхозобъекты относятся к ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод". Материальный ущерб устанавливается. Предварительная дата восстановления - 15 июля.
Вчера в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с. Штормовое предупреждение продолжает действовать и сегодня.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.306 BYN
|2.309 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN