Ветеран: День Победы - это радость и трагедия народа

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. День Победы - это радость и трагедия белорусского народа. Радость от того, что мощный враг был повержен, наступило светлое и мирное будущее, а трагедия в том, что Победа досталась дорогой ценой - за нее отданы миллионы жизней. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА разведчик 537-го партизанского полка им. С.М.Кирова Владимир Лазаренко, принявший сегодня участие в шествии-параде в Могилеве.

"Я горжусь, что ковал Победу в тылу врага и приближал как мог вместе со своими боевыми друзьями освобождение страны от мощного и коварного врага", - отметил ветеран войны.

Он рассказал, что к весне 1942 года партизанское движение на Кировской и Кличевской земле выросло численно, вступило в открытую борьбу с фашистами. Последние, ощутив силу партизан, вынуждены были снять с фронта часть войск и в июне бросить большие силы с бронетехникой и самолетами против партизан. Тем не менее, благодаря диверсиям партизан с этого года и до конца войны ни один немецкий поезд не прошел по железной дороге на участке Осиповичи-Могилев.

Самым запоминающимся боевым эпизодом для партизана стал бой в д.Выжары в 5 км от Кировска 30 мая 1944 года, где был разбит немецкий полк, остановившийся на отдых по пути движения к фронту. В бою было уничтожено и ранено около двухсот немцев. Сожжено несколько автомашин, взорвана пушка и походные кухни. "С нашей стороны погибло только десять человек. Благодаря хорошей организации разведки все боевые операции проходили с минимальными потерями наших бойцов", - поделился Владимир Лазаренко.

О подвиге партизан и подпольщиков, воинов Красной армии он старается как можно чаще делиться с молодым поколением, в том числе со своими 7 внуками, 12 правнуками и праправнуком. "Они должны знать всю правду о тех событиях, помнить о героях войны, чтить их память", - сказал ветеран.-0-