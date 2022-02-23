Ветеран труда: в проекте Конституции прописаны социальные гарантии для пенсионеров

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции прописаны социальные гарантии для пенсионеров, такое мнение высказала БЕЛТА председатель первичной ветеранской организации Дома ветеранов в Гродно Алла Тестелеева.

Руководитель ветеранской первички аккредитована в качестве наблюдателя на участке №119. По ее наблюдениям, второй день досрочного голосования здесь проходит так же активно, как и первый.

"Рядом с нашим участком расположен жилой комплекс завода "Химволокно", и здесь голосуют в большинстве своем работники предприятия. По сравнению с предыдущими электоральными кампаниями какого-то спада или ажиотажа я не заметила - все идет, как обычно, в соответствии с Избирательным кодексом. С 10 до 12 часов сегодня уже проголосовали порядка 25 человек. Судя по моему опыту, а я работала раньше и в качестве наблюдателя, и в участковых комиссиях, в первые дни досрочного голосования на участок идут самые сознательные и обеспокоенные своим будущим и судьбой страны избиратели. Лично я за новую Конституцию. В ней прописаны все социальные гарантии - для нас, пенсионеров, это очень важно", - поделилась Алла Тестелеева.-0-