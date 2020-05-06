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06 мая 2020, 09:56

Ветеранам Гродненской области вручат открытки, дизайнерами которых стали дети

Фото управления культуры Гродненского облисполкома
Фото управления культуры Гродненского облисполкома
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6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Созданные на основе детских рисунков уникальные открытки вручат ветеранам в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Акция "Победа деда - моя победа" в регионе стартовала в январе 2020 года. Тогда во всех районах области детям предложили создать тематические рисунки о победном мае. Позже эти работы были оцифрованы и легли в основу дизайна уникальных открыток. Для разработки открыток также использовались работы детей, подготовленные к акции "Рисуем Победу вместе" весной 2019 года.

"Каждый район области создавал открытки с собственным дизайном. Всего около 500 вариантов. Накануне Дня Победы поздравительные открытки вручат ветеранам как благодарность за героизм и подвиг. Где-то открытки отправят по почте, где-то передадут лично", - отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Продолжается в регионе и интернет-эстафета "Голоса Победы". Суть проекта, который запустили ровно за месяц до 9 Мая, проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню "День Победы" и разместить видео с хештегом #гроднопобеда или #голосапобеды в социальных сетях, передав эстафету далее.

"К акции присоединились тысячи людей со всей области. Это интернет-пользователи, работники культуры, сотрудники и учащиеся школ и детских садов. Спели "День Победы" и коллективы ЖЭСов, спасатели, таможенники, работники почты. Возраст участников самый разный - от детей до людей преклонного возраста", - отметили в управлении культуры. Интересно, что песню не просто спели, но и сыграли на десятках инструментов. "День Победы" прозвучала под аккордеон, баян, флейту и цимбалы.

Проект расширился. Теперь присоединившиеся к эстафете исполняют и другие популярные песни военной тематики или военных лет. Все ролики, а их уже более 500, можно посмотреть на портале управления культуры Гродненского облисполкома.

К 75-летию Великой Победы приурочены еще несколько онлайн-акций. Библиотеки региона предложили посетителям прочитать отрывки из книг о войне. Записи размещают в соцсетях и на порталах библиотек. Еще один литературный интернет-проект "Великой Победе - 75" включает в себя создание ярких буктрейлеров, видеообзоров и отзывов на книги военной тематики.

Гродненский историко-археологический музей создал виртуальную выставку "Генералы Победы". На своем портале и в социальных сетях музей рассказывает о генералах Великой Отечественной войны - уроженцах региона.

Во всех районах области возлагают цветы у памятников и мемориальных комплексов, участвуют в них трудовые коллективы, общественные объединения, органы власти. Без внимания не останется ни один ветеран, которых поздравят в том числе и в творческой форме: по месту жительства по желанию ветерана или родственников выступят агитбригады или военный оркестр.-0-

Фото управления культуры Гродненского облисполкома

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