2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеранам войны в Минске выдадут GPS-кулоны с круглосуточным сопровождением операторов колл-центра, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске во время празднования предусмотрена новая социальная услуга, которая уже принята Минским городским Советом депутатов и сейчас находится на согласовании в Минюсте. Это подарок мобильного устройства, оборудованного GPS-трекером и датчиком падения с круглосуточным сопровождением и поддержкой операторов колл-центра", - сказала Ирина Дудка.

Всем ветеранам будет выдано такое устройство, чтобы они были под постоянным присмотром.

/Будет дополнено/.-0-