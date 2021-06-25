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25 июня 2021, 18:00

Ветеранов и лучших работников экономической службы региона чествовали в Гомеле

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветеранов и работников экономической службы Гомельского региона чествовали сегодня на торжественном собрании к 100-летию экономической службы Беларуси в областном общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гомельщина - стратегически важный регион, который реализует ключевые для всей страны промышленные, инфраструктурные и социально значимые проекты. И за результатами этой масштабной работы в том числе стоит ваш кропотливый труд", - обратился к представителям экономической службы региона председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

Он вспомнил важные вехи становления и развития экономических органов Гомельской области: "Быстрому подъему экономики и победам на индустриальном фронте способствовала организация планирования народного хозяйства, помноженная на трудовой энтузиазм и творческую активность коллективов".

Говоря о современности, председатель облисполкома подчеркнул: несмотря на все объективные трудности и многочисленные вызовы, благодаря умелому руководству директорского корпуса, знаниям и профессионализму трудовых коллективов, область достойно завершила предыдущую пятилетку, сделав неплохой задел на 2021 год.

"От эффективной и слаженной работы экономического блока зависит не только уровень развития нашего региона, его конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность, но и главное - благосостояние и уверенное будущее каждого нашего жителя", - сказал Геннадий Соловей.

По его мнению, в регионе есть все ресурсы для дальнейшего эффективного поступательного развития - материально-технические, трудовые, финансовые, интеллектуальные, кадровые. "Сегодня перед нами стоит задача - доказать всему миру и прежде всего самим себе: мы самодостаточны, мы способны сохранить экономику и продолжить строительство суверенной независимой Беларуси", - обратил внимание руководитель области.

Он выразил уверенность, что в регионе и далее будут наращивать объемы выпускаемой продукции, осваивать новые рынки, привлекать инвесторов, строить жилье, детские сады и больницы, открывать спортивные и культурные объекты, благоустраивать наши населенные пункты. "У нас нет другого пути. За нами идут наши дети и внуки, а у нас, у славян, в крови думать о том, что мы оставим своим наследникам. И ответ очевиден: сильную страну, традиционную крепкую семью, высокие моральные принципы и нравственные ориентиры", - заключил Геннадий Соловей.

Поздравления адресовал ветеранам и работникам экономической службы и первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь: "За 100 лет существования создана целая плеяда заслуженных работников, чьими руками создавалось и приумножалось благосостояние страны".

По словам первого заместителя министра, для экономистов никогда не было непосильных задач. "Наши ветераны, предшественники решали сложные проблемы строительства новой экономики после революции, восстанавливали экономику после Великой Отечественной войны. В 70-80-е экономисты создавали высокотехнологичную промышленность. На современников пришлись сложные времена распада СССР", - обратился к истории он.

"Мы первая страна постсоветского пространства, которая восстановила советские объемы в 2000 году. А уже в 2008-м в два раза превысила эти объемы. Это свидетельство того, что мы правильно использовали опыт и те инструменты, которые у нас были", - добавил Юрий Чеботарь.

Он подчеркнул, что сейчас в центре внимания - региональная политика. "Мы вместе выстраиваем региональные программы, чтобы все регионы ускоренно, равномерно развивались, чтобы в каждом регионе была возможность получать достойную заработную плату, (создавать. - Прим. БЕЛТА) новые предприятия, новые рабочие места.

Многие годы профессиональной деятельности посвятил экономике бывший заместитель председателя Лельчицкого райисполкома Иван Липский. "Я работал с 90-го года. Это трудное, но интересное время. После развала Советского Союза нужно было определять, над чем работать. И я очень рад, что нам удалось найти тот стержень, на котором и сегодня держатся многие моменты в районе", - сказал Иван Липский. Он напомнил, что Лельчицкий был в числе первых, где перешли в бытовой сфере и сфере обслуживания на частную форму. "Мы стратегически определились с производством щебня в районе, с преодолением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Были большие инвестиции, что позволило сделать многое и в социальной сфере, и в благоустройстве, и по дорогам", - уточнил бывший зампред райисполкома.

Он поделился своим профессиональным кредо: "Главный принцип - учитывать интересы людей. Экономику невозможно построить без взаимодействия с людьми. Любая программа будет эффективна только тогда, когда она будет исходить от народа", - убежден Иван Липский.

На торжественной церемонии лучшим представителям сферы экономики, ветеранам вручили заслуженные награды.-0-

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