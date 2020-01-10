Ветеранов войны и труда Минской области пригласят на "Рождественские встречи" 13 января

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны войны и труда, пожилые инвалиды Минской области в канун старого Нового года станут зрителями праздничной концертной программы "Рождественские встречи", подготовленной на базе Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На праздничное мероприятие приглашены и некоторые из постояльцев дома-интерната, и ветераны из нескольких районов столичного региона, а также почетные гости, в том числе представители Министерства труда и социальной защиты.

"В этом году мы впервые решили провести такое мероприятие именно в доме-интернате - как новогодний подарок нашим самым заслуженным пожилым жителям. Всего праздник соберет более 30 зрителей, которые, конечно, получат подарки и сами станут в некоторой степени участниками концерта, вспомнят молодость - подпоют и подыграют нашим художественным коллективам Столбцовского района и студентам БГУКИ", - пояснила начальник управления социальных учреждений и материально-бытового обеспечения пенсионеров и инвалидов комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Вера Подоровская.

Перед началом мероприятия будет работать выставка композиций "Рождественские фантазии", праздничная фотозона, танцевальная ретро-площадка "Под звуки вальса".

Организатором мероприятия выступает комитет по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.-0-