Ветеранов войны освободили от оплаты за соцуслуги в пяти районах Витебской области

21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В пяти районах Витебской области райисполкомы приняли решение об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от платы за социальные услуги, в восьми районах готовятся аналогичные решения, сообщил сегодня начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Геннадий Егоров на сессии областного Совета депутатов и заседании областного оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Бешенковичском, Дубровенском, Лепельском, Миорском и Поставском районах райисполкомы приняли решения об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от платы за социальные услуги, которые оказывают территориальные центры соцобслуживания населения. Еще в восьми районах области подготовлены проекты соответствующих решений", - отметил Геннадий Егоров.

Кроме того, в районах созданы рабочие группы для обследования условий проживания ветеранов войны, а также людей, пострадавших от ее последствий. После посещения домов от ветеранов поступило 100 просьб для решения в основном социально-бытовых вопросов. На важности без формализма подходить к решению проблем ветеранов и держать их исполнение на жестком контроле обратил внимание депутатов и местной власти председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

В Витебской области на начало марта проживало 877 ветеранов Великой Отечественной войны и 3919 человек, пострадавших от последствий войны. По оперативной информации главного управления по здравоохранению облисполкома, с начала 2019 года комплексный медицинский осмотр прошли 848 ветеранов. Нетранспортабельные пациенты, а также проживающие в отдаленных населенных пунктах осматривались выездными бригадами на дому.-0-