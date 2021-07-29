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29 июля 2021, 17:15

Ветсанлаборатория Витебска: на рынках плодоовощная продукция под контролем

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Плодоовощная продукция, которая не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, не допускается на прилавки рынков. Потребителям не рекомендуется приобретать овощи, фрукты, ягоды в несанкционированных местах у случайных продавцов, которые не проверяют их в лаборатории. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы №1 Витебска Наталья Усова.

Ассортимент плодоовощной продукции в эту жаркую пору вполне разнообразный, так что покупатели выстраиваются в очереди и на рынках, и возле грузовиков, с которых дешевые дыни, арбузы или черешня раскупаются вмиг. Однако не каждый задумывается о качестве приобретаемых товаров в местах, не предназначенных для продажи продуктов. Специалисты ветсанлабораторий и санслужбы призывают граждан внимательнее относиться к тому, что оказывается на их обеденных столах летом, и делать покупки в торговых объектах, где за качеством продукции следят постоянно. Так, Полоцкий рынок закупает помидоры, огурцы, перец, капусту, ранний картофель, баклажаны в Бресте, где эти овощи поспевают раньше северного региона. Всю продукцию в лаборатории проверяют на радионуклиды и нитраты.

"В этих овощах за весь сезон не было выявлено никаких отклонений от нормы. Также на Полоцкий рынок поступила завозная продукция: абрикосы, персики, арбузы, дыни, черешня. У продавцов "экзотики" имеются при себе все необходимые документы, подтверждающие проверки в лабораториях, и декларации о соответствии. На протяжении всего сезона продаж специалисты лаборатории осуществляют контроль как завозной, так и продукции, реализуемой физлицами", - рассказала Наталья Усова.

Она также добавила, что бывают случаи, когда в первых молодых кабачках выявляется превышение уровня содержания нитратов, но в таких случаях овощи не допускаются к продаже. Также в прежние годы фиксировались случаи превышения содержания радионуклидов в дикорастущих ягодах и грибах. Особенно опасно приобретать дары леса с рук, без проверки в лаборатории, ведь по незнанию человек может получить пищевое отравление теми же грибами.

"В нашей лаборатории исследования проводим по возможности в экспресс-режиме: заключения выдаем в течение получаса. Для проведения необходимых испытаний имеются нитратанализаторы, радиометры и другие приборы, которые ежегодно проходят поверку на пригодность в республиканский центрах стандартизации и метрологии. Таким образом продукция, которая поступает в продажу с допуском к реализации от лаборатории, соответствует всем ветеринарно-санитарным нормам и правилам", - отметила заведующая лабораторией.

Системный надзор за продукцией, реализуемой на рынках и прилегающих территориях, осуществляют также специалисты учреждений санитарно-эпидемиологической службы области. "За первое полугодие надзорными мероприятиями были охвачены более 300 объектов: 34 рыночных образования, 259 торговых объектов и мест, расположенных на рынках. Фактов обращения продукции, не соответствующей требованиям санитарных норм и правил, по результатам лабораторных исследований выявлено не было. Для предупреждения возникновения пищевых отравлений и заболеваемости острыми кишечными инфекциями нужно придерживаться простых рекомендаций. Во-первых, приобретать продукты следует только в магазинах или на рынках, где имеется холодильное оборудование, продавцы прошли медицинский осмотр и имеют допуск к работе. Во-вторых, при выборе продуктов питания необходимо внимательно читать, что написано на этикетке, обращая внимание на состав, сроки годности и температуру хранения продукции. И самое главное - нельзя покупать продукты в несанкционированных местах, т.к. высока вероятность, что товар будет недоброкачественным. Покупатель должен понимать, что претензии в случае ненадлежащего качества товара предъявить будет некому, потому что установить личность продавца практически невозможно", - дала рекомендации заведующая отделением гигиены питания Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Титорович.-0-

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