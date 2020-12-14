Вход и выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вход и выход станции минского метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости временно закрыт, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
"14 декабря в 14.40 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-