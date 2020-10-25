Вход на станцию столичного метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вход на станцию столичного метро "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости открыт. Такая информация размещена в Telegram-канале столичного метрополитена, сообщает БЕЛТА.

"В 19.05 вход на станцию "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости открыт", - говорится в сообщении.

Метрополитен работает в штатном режиме.-0-

В Минске открыты все станции метро "В 17.08 все станции метро открыты для пассажиров. Временно закрыт один вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны Площади Независимости), поезда на этой станции останавливаются", - говорится в сообщении.