VI форум "Cвятость материнства" пройдет в Минске 14-15 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI форум "Cвятость материнства" соберет 14-15 ноября в Минске более 500 участников из 11 стран, в числе которых Беларусь, Россия, Сербия, США, Китай, Иран, Болгария, Израиль, Польша, для обсуждения темы "Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Мероприятие организуют Фонд Андрея Первозванного (Россия) совместно с Фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Республика выбрана местом проведения форума благодаря активному выстраиванию общественно-государственного партнерства в сфере поддержки семьи. Развитие благоприятных условий для рождения и воспитания детей, повышение уровня и качества жизни семей с детьми является одной из основных задач для Союзного государства до 2020 года. "Реализация этой задачи предусматривает проведение согласованной политики по укреплению института семьи, семейно-нравственных и духовных ценностей как основы демографического благополучия России и Беларуси, - пояснили в Минтруда. - Форум будет проходить при участии зарубежных делегаций и объединит государственных и религиозных деятелей, общественных лидеров, ученых, бизнесменов, журналистов и экспертов".

Форум призван содействовать обмену опытом и выработке практических решений, способных помочь укрепить жизнеспособность семьи в современном мире. В течение двух дней пройдут пленарные заседания, дискуссионные площадки и тематические секции, посвященные обсуждению семейно ориентированных инициатив в разных сферах, а также осмыслению социальных, экономических, культурных и духовно-нравственных условий существования семьи в современном мире.

Также в программу включены научно-практический семинар для психологов и специалистов службы родовспоможения на тему "Репродуктивное здоровье семьи: современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты" и практический семинар "Опыт и перспективы создания семейно ориентированных медиапроектов".

Программа "Святость материнства", которую Фонд Андрея Первозванного реализует с 2006 года, направлена на восстановление потенциала семьи как основополагающего общественного института. Она включает социальную и психологическую поддержку беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, просветительскую работу с молодежью, мероприятия по утверждению семейных ценностей в общественном сознании и информационном пространстве.-0-