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Новости
22:03
Брестское "Динамо" уступило "Белшине" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
21:57
Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене
В мире
21:41
ВОЗ: надеемся победить пандемию менее чем за два года
В мире
21:23
Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года
В мире
21:15
ФОТОФАКТ: Автопробег в Гомеле
Регионы
20:57
Видео. В Могилеве прошел автопробег в поддержку мира, безопасности и спокойствия
Регионы
20:27
От намеренных наездов авто пострадали 12 милиционеров - МВД
Происшествия
20:25
ФОТОФАКТ: Автопробег "За Беларусь" прошел в Минске
Регионы
20:13
В Бобруйске нетрезвый пассажир авто ударил сотрудника ГАИ
Происшествия
20:08
Видео. В Гомеле прошел митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия
Регионы
20:02
Солигорский "Шахтер" проиграл "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
19:52
Число работающих без регистрации ИП физлиц в Гомельской области в этом году выросло на 7,2%
Регионы
19:50
ФОТОФАКТ: Брест. Митинг в поддержку мира и процветания в Беларуси
Общество
19:37
ФОТОФАКТ: В Могилеве прошел автопробег в поддержку мира и спокойствия в Беларуси
Регионы
19:35
Уникальный станок с автоматической сборкой обувной пряжки разработали в Беларуси
Экономика
19:05
В Италии рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
В мире
19:03
В детсадах Гомельской области в этом году открыли 6 белорусскоязычных групп
Регионы
18:52
ЕЭК готовит дорожную карту по устранению споров при перемещении товаров в ЕАЭС
Экономика
18:44
Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля планируют открыть в Калинковичах
Регионы
18:30
Театр имени М.Горького рассказал о премьерах нового сезона
Культура
18:25
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинги в поддержку мира и спокойствия в Беларуси проходят по всей стране
Общество
18:11
Совет ректоров: учреждения образования - не объекты политических споров
Общество
18:01
"Слуцк" уступил минскому "Динамо" в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси
Спорт
18:00
Эксперт: противники белорусской власти сменили тактику и не хотят показывать желание оторвать Беларусь от России
Политика
17:58
На Петриковском ГОК провели первую отгрузку удобрений
Экономика
17:56
Количество попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь выросло в 4 раза - ГТК
Происшествия
17:55
Кочанова и Матвиенко обсудили подготовку к Форуму регионов Беларуси и России
Общество
17:39
На БЖД заработал новый комплекс диагностики инфраструктуры
Общество
17:33
Евразийская интеграция позволяет усилить конкурентные преимущества белорусских производителей - Гурский
Экономика
17:30
Руководству и сотрудникам "Гродно Азота" угрожали за отказ от участия в забастовке
Общество
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21 августа 2020, 20:57
Видео. В Могилеве прошел автопробег в поддержку мира, безопасности и спокойствия
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ФОТОФАКТ: Автопробег в Гомеле
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