Видеопроект о блюдах школьного меню стартовал на образовательном портале Гродно

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно для школьников и родителей запустили познавательный видеопроект с мастер-классами, посвященный блюдам из школьного меню, - "В школе ем!". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

На образовательном портале Гродно выйдет цикл из нескольких десятков передач, в которых шеф-повара школьных столовых будут рассказывать и показывать ученикам процесс приготовления блюд из меню учреждений образования. Например, в первом выпуске программы, который уже представлен на портале, готовят шницель "Солнышко".

Андрей Семанчик уверен, что проект будет интересен не только детям, но и их родителям, поможет узнать, как готовят блюда и какие ингредиенты используют, и убедиться, что еда в школьной столовой полезная и натуральная.

Не менее важен профориентационный и образовательный аспект проекта. Ведь в каждой из серий юным кулинарам предлагают самим приготовить несложное блюдо и, конечно, продегустировать его.

Образовательный портал начал работать весной 2020 года. К проекту привлечены лучшие педагоги города, в том числе учителя, подготовившие победителей предметных олимпиад, либо те, кто сам становился лауреатом конкурсов, педагоги, подготовившие для школьников всех возрастов видеоуроки по основным предметам и темам. Такой формат оказался востребованным - количество просмотров самого популярного урока превысило 88 тыс. На портале представлены также мастер-классы от специалистов дополнительного образования, необходимая информация об учреждениях образования города, возможностях досуга и отдыха для молодежи.-0-