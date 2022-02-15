Видеостена, сплит-система: Жлобинские электрические сети модернизировали диспетчерский щит

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" модернизировали диспетчерский щит оперативно-диспетчерской службы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель предприятия Виктория Агеева.

Объект, оснащенный по самым современным технологиям, введен в эксплуатацию. Старый мозаичный диспетчерский щит заменен на видеостену, состоящую из 15 ЖК-панелей с диагональю 55 дюймов каждая. Установлено новое оборудование для вывода информации на экран и средств управления видеостеной.

"Проектом модернизации в помещении диспетчерской предусмотрено перераспределение потоков охлажденного воздуха от существующей системы кондиционирования, а в помещении аппаратной заменили систему кондиционирования на сплит-систему большей мощности", - рассказали на предприятии.

Также увеличены мощности источника бесперебойного питания. Благодаря этому время автономной работы оборудования от источника увеличилось до 120 минут. Работы выполнены за счет собственных средств.

Модернизация позволит улучшить качество и информативность контроля за работой оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей, пояснила Виктория Агеева.-0-