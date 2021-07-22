Вихрь танца и магия многоголосия - фестиваль "Берагіня" пройдет в Октябрьском 24 июля

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XI Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" пройдет 24 июля в городском поселке Октябрьский (Гомельская область), сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Городской сквер райцентра превратится в эпицентр фольклорных событий. Стартует фестивальный круговорот в 10.00.

По традиции участниками уникального в своем роде форума станут носители и преемники художественных традиций - аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из Беларуси, самобытные коллективы, исполнители народных бытовых танцев, народные музыканты, мастера различных видов ремесел и другие.

События минувшего фестиваля отразит выставочный фотопроект "Берагiня" юбiлейная", где можно будет вспомнить сюжеты и образы десятого форума.

Торжественное открытие фестиваля с концертом-поздравлением запланировано на 11.30. Сразу после него состоится XV Республиканский конкурс исполнителей белорусских народных парных танцев "Лявонiха". Программу продолжит III Республиканский конкурс сольной хореографической импровизации "Барыня".

Ощутить атмосферу праздника в полной мере позволит "Рудабельскi кiрмаш" - настоящий праздник творчества. Здесь разместятся региональные подворья домов ремесел страны, выставки-продажи изделий, музыкально-развлекательные и танцевально-игровые импровизации, мастер-классы.

В 10.30 пройдет выставка-презентация "Традыцыi рэгiянальных фальклорных практык". А в развлекательно-игровой программе закружит детей и подростков "Кола рудабельскага фальклору".

Настоящий турнир состоится среди детско-юношеских фольклорных коллективов "З рога - усяго многа". Юные танцоры закружат в вихре народных плясок. Предусмотрено пять номинаций: "Карагод", "Кадрыля", "Полька мясцовая", "Спевы", "Найгрыш ансамблевы".

Украшением праздника станет и фест белорусских фольклорно-этнографических групп "Спадчына".

В 20.40 участники XI Республиканского фестиваля фольклорного искусства "Берагiня" пройдут в зрелищном шествии по улице Советской до городского сквера, где состоится торжественное награждение и концерт лауреатов.

Красочным завершением насыщенного дня станут интерактивная танцевально-развлекательная площадка "Танцавальны марафон" и праздничный салют в 23.00.

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" проводится с 1998 года. Он нацелен на поддержку народного творчества, сохранение и преемственность традиций региональной и местной художественной культуры, приобщение детей и молодежи к различным видам фольклора, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства коллективов.

Организаторами феста являются Министерство культуры, Министерство образования, Гомельский областной исполнительный комитет, Октябрьский районный исполнительный комитет, общественное объединение "Белорусский фонд культуры".-0-