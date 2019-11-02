VII Республиканский фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В седьмой раз Республиканский фестиваль национальной драматургии проходит в городе Бобруйске в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича с 1 по 6 ноября. К участию приглашены профессиональные театральные коллективы, в том числе и зарубежные.

Уникальность фестиваля в том, что его программа состоит только из спектаклей исключительно по произведениям белорусских драматургов.

В конкурсе примут участие 10 спектаклей из 9 театров. Также внеконкурсная программа фестиваля включает в себя 3 спектакля, и в рамках творческой лаборатории состоится показ 2-х спектаклей. Общее количество участников - 254 человека. Традиционно программа фестиваля включит в себя творческую лабораторию – читки пьес, лекции и презентации – при поддержке Центра белорусской драматургии и Центра экспериментальной режиссуры.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры Республики Беларусь, Могилевский облисполком и Бобруйский горисполком.-0-

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Фото Олега Фойницкого