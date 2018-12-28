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Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе с Новым годом

Регионы 28.12.2018 | 15:32
Благотворительная акция "Наши дети" Новости темы Благотворительная акция "Наши дети"
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28 декабря, Глусский район /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко с семьей во время акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Альфреда и Тамары Савиных в агрогородке Заелица Глусского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Для семьи Виктора Лукашенко стало уже доброй традицией накануне новогодних праздников примерять роли сказочных героев - Деда Мороза и Снегурочки - и отправляться в глубинку поздравлять одну из многодетных семей. Нужно было видеть, сколько радости и восторга было сегодня в глазах ребятишек, у которых исполнялись мечты.

Многодетная семья в настоящее время воспитывает 7 приемных детей и еще пять собственных дочерей. Сегодня семейство собралось в родном гнезде, чтобы поздравить друг друга с новогодними праздниками. "Все вместе, кроме новогодних праздников, мы собираемся еще на день рождения папы Альфреда, - рассказывает будущий программист Каролина Савина. - Ведь именно он стал инициатором того, что у нас появилось много братьев и сестричек и жизнь наша изменилась - стало еще веселее, а мы - еще дружнее".

В семье Савиных привыкли радушно встречать гостей и готовиться к их приему заранее. Своими руками приготовили сувениры, в том числе на новогоднюю тематику. Сегодня с самого утра местом сбора и веселого настроения стала кухня, где все вместе готовили угощение. Главную роль играли старшие девчонки. А деликатесы - фаршированные баклажаны - доверили делать дочери Екатерине. Она по образованию повар, и, хотя работает не по специальности, эти навыки очень пригодились в большой семье. "Иногда посещает вдохновение, и мне приятно дарить радость своим близким, - говорит она. - А самым любимым моим и моих домашних блюдом является фаршированный луком и морковью карп".

Первым приемным сыном для Савиных стал Валерка-Даник (Даниилом его прозвали дочки, поскольку хотели брата именно с таким именем), который уже учится в 10-м классе. О нем они узнали из СМИ, прочитали, что малыша бросила мать. Сердце у обоих супругов не выдержало, и они решились взять на воспитание чужого ребенка. Затем появилась Алеся. "Я сначала была против создания многодетной семьи, поскольку знаю, как непросто воспитывать даже своих детей, - делится Тамара Савина. - Но муж убедил, вселил веру, и теперь я, конечно же, не жалею: дети делают нас счастливее, а наша жизнь наполнена смыслом и созиданием. Тем более что мы с Альфредом сами воспитывались в многодетных семьях".

На вопрос, как же удается управляться с большим семейством, такими разными по характеру и темпераменту ребятами, Альфред Савин ответил, что помогают старшие дети. Они с удовольствием играют и занимаются с ними, передают им свои знания и жизненный опыт. "Они в шутку получают у нас воинское звание "сержант", а значит, и ответственность за своих младших братьев и сестричек, которых мы воспитываем в духе традиционных христианских ценностей, - подчеркивает глава семейства. - И наши дети меняются на глазах: в них появляется больше любви, они становятся добрее к другим и окружающему миру, стремятся добиться в жизни чего-то стоящего, стать патриотами своей страны и малой родины".

Свои творческие способности детвора проявила сегодня и во время концерта, где декламировались стихи, звучали песни, рассказывались истории на английском языке, не обошлось без танцев и тематических инсценировок. Валерка-Даник прочитал собственные стихи и пообещал посвятить родной Заелице целый поэтический цикл. Кстати, Даниил увлекается еще вокалом, спортом и рыбалкой, планирует стать врачом. "Наверное, буду хирургом, чтобы помогать людям, лечить их от болезней. А мои увлечения, скорее всего, будут моими хобби - помогать в общении с коллегами и лечении пациентов. А может быть, жизнь повернется совсем по-другому. Я не исключаю и другого варианта, к примеру, стать певцом или поэтом".

Пришел черед подарков. Виктор Лукашенко с женой и детьми привез игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого. "Мы часто бываем в гостях и уже не первый год принимаем активное участие в благотворительной акции "Наши дети". Но, что нас особенно у вас поразило, - это горящие счастьем глаза детей, которые дружны и с удовольствием общаются, - поделился впечатлениями Виктор Лукашенко. - Вы все по-своему талантливы, а вместе вы большая сила, как и наше государство, в котором главной опорой является семья".

По словам жены Виктора Лилии Лукашенко, их семья не случайно выезжает каждый год в регионы, поскольку Минск перенасыщен различными новогодними мероприятиями. "А нам хочется, чтобы этот праздник пришел в каждую семью и каждый ребенок ощутил это новогоднее счастье. Чудеса нужно дарить детям обязательно, особенно многодетным семьям, ведь не каждый ребенок сможет назвать чужого человека мамой или папой и не каждый родитель сможет передать тепло и любовь другим детям, как своим. Иметь своих детей важно, но взять на воспитание чужого ребенка - это божий дар и талант, для этого нужно иметь большое сердце, это настоящий подвиг", - считает она.

"Новый год - особенный праздник. Каждый хочет почувствовать эту особенную новогоднюю атмосферу. Я хочу пожелать всем детям уверенности и веры в себя, успехов во всех начинаниях, как и не бояться пробовать что-то новое и достигать поставленных целей", - пожелал сын Виктора Лукашенко Александр.

Знакомя гостей с домом, своей большой и дружной семьей, Тамара Савина рассказала, что их дом семейного типа был создан в 2006 году одним из первых в Глусском районе. За это время она воспитала 16 ребят, многие из них выросли, стали самодостаточными и обзавелись собственными семьями. "Для меня в семье все дети равны, тепло и любовь даем каждому, - замечает многодетная мама. - Правда, поблажки мы какое-то время делали Виктору (сейчас ему 16 лет), которого взяли в семью в шестилетнем возрасте. Из-за проблем со здоровьем он освобождался от некоторых работ по хозяйству, занятий физкультурой. Когда мы стали замечать, что это ему идет во вред (он стал лукавить и хитрить), мы изменили воспитательную методику. Он начал все делать, как и другие, мы перестали его выделять. В результате в этом году врачи сняли с него инвалидность".

"Мы счастливая семья, потому что дружны и готовы дарить друг другу тепло и любовь, - считает отец большого семейства. - Мы обеспечили себе счастливую старость - уважение и любовь своих детей и внуков, а что еще может быть главнее в жизни!?"-0-

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Теги
акция, благотворительность, Глуск, дети
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