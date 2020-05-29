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29 мая 2020, 07:20

Викторину, флешмоб и конкурсы проведет БРСМ ко Дню защиты детей в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ко Дню защиты детей в Могилевской области БРСМ проведет тематическую викторину, танцевальный флешмоб и разнообразные конкурсы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

"С учетом эпидемиологической ситуации часть событий будет проходить в интернете. А то, что планируется проводить в реальной жизни, пройдет с учетом всех правил гигиены, мер индивидуальной защиты и социального дистанцирования, - отметили в комитете. - В эти дни волонтеры движения "Доброе сердце" постараются окружить заботой и вниманием воспитанников детских домов, социально-педагогических центров, коррекционно-развивающих учреждений, детей из многодетных семей и тех, кто воспитывается в домах семейного типа".

Так, 30 мая в Instagram-аккаунте Могилевского городского комитета БРСМ (@brsm_mogilev) пройдет онлайн-викторина в режиме реального времени "Все мы родом из детства". Вопросы будут тематические: про детские фильмы, мультики и др. В Бобруйском районе с 30 мая по 1 июня в Instagram-аккаунте "Молодежь Бобруйщины" (@bobr.rk_brsm) пройдет районная акция "Парад воздушных змеев". А в тематической группе "Первомайцы г.Бобруйска в соцсети "ВКонтакте" проводят районный конкурс на лучшую детскую фотографию #МойМаленькийМир. 1 июня в Могилеве на территории гимназии №3 пройдет танцевальный флешмоб "Яркий праздник детства". В Мстиславском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 3 июня состоится районная акция "Забота детям".

Как отметили в областном комитете, тематические мероприятия проведут в каждом районе региона - всего их запланировано 40.-0-

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