Вилейка присоединилась к инициативе "Город, дружественный детям и подросткам"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вилейка присоединилась к инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Город, дружественный детям и подросткам". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Сегодня в Вилейке по линии национального координатора по достижению Целей устойчивого развития совместно с ЮНИСЕФ состоялось выездное мероприятие по случаю Дня защиты детей. На нем подписано соглашение о присоединении города к инициативе ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям и подросткам".

Во время мероприятия от имени национального координатора по достижению ЦУР Вилейской районной больнице были переданы 50 пульсоксиметров. "Эта акция проведена в рамках международной помощи Беларуси по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по линии проекта международной технической помощи "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь-2", - пояснили в МИД.

Инициатива "Город, дружественный детям и подросткам" была объявлена в 1996 году в Стамбуле в соответствии с резолюцией ООН по населенным пунктам, по которой благосостояние детей является основным показателем благополучия общества. В настоящее время проект реализуется в более чем 900 городах мира. В 2007 году он был запущен и в Беларуси.

В инициативе "Город, дружественный детям и подросткам" участвуют уже 28 белорусских населенных пунктов, в том числе Минск, Гомель, Брест, Гродно, Могилев. Там реализуются программы и проекты, направленные на уменьшение негативного влияния городской среды на жизнь ребенка с использованием ее возможностей и преимуществ.

Обязательным условием инициативы является непосредственное участие детей в разработке и реализации соответствующих программ и проектов, учет мнения детей и молодежи и их активное участие в процессах принятия решений по вопросам городского управления и социального благополучия. Для этого в городах созданы и функционируют подростковые парламенты.-0-