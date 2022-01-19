Винни-Пух собирает друзей: центральная библиотека Могилева проведет для детей литературную игру

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Громкие чтения и литературные игры: маленьких могилевчан приглашает Центральная городская библиотека им. К.Маркса в Могилеве 23 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала библиотекарь Карина Грищенкова.

"18 января исполнилось 140 лет со дня рождения английского писателя Алана Александра Милна - автора известной сказки "Винни-Пух и все-все-все". Именно его произведению будет посвящена тематическая литературная встреча в библиотеке", - рассказала организатор.

Арт-студия "Детское измерение" готовит для маленьких гостей насыщенную программу. Для детей будут организованы творческие и развивающие игры, викторина и громкие чтения. "Каждый ребенок сможет поближе познакомиться с литературной вселенной Алана Милна, проявить смекалку и творческое мышление, почитать любимые стихи и даже спеть песенки, посвященные Винни-Пуху и его друзьям", - отметила Карина Грищенкова.

Начало литературной игры в 11.00. Справки по телефону: 8 (0222) 71-23-20.-0-