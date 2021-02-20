VIP-гонка, любительские старты и полевая кухня - "Гомельская лыжня" приглашает на старты

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной зимний спортивный праздник "Гомельская лыжня - 2021" в рамках Всемирного дня снега пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА областном учебно-методическом центре физического воспитания населения. Спортивные баталии развернутся в биатлонном комплексе "Сож". Торжественное открытие запланировано на 10.00. Сразу после приветствия начнется VIP-гонка на 500 м. На старт выйдут руководящие работники областного и городского исполкомов, главы администраций районов Гомеля, областного Комитета государственного контроля, прокуратуры, областного суда, управления внутренних дел облисполкома, управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, Гомельского областного объединения профсоюзов, райисполкомов, а также любители лыжного спорта. Далее в трех блоках на дистанцию выйдут госслужащие, спасатели, правоохранители, следователи налоговики, ревизоры и любители спорта. С 12.00 начнется регистрация участников среди любителей в массовом забеге. Женщинам предложат пройти на лыжах 1 км, мужчинам - 2 км. Участников разделят на четыре возрастные группы. Дистанция у мужчин и женщин в массовом забеге в возрасте от 60 лет и старше составит 500 м. Как отметили организаторы, при себе участникам необходимо иметь именную заявку с допуском от врача. Те, у кого на свежем воздухе разыграется аппетит, смогут заглянуть на полевую кухню и попробовать солдатскую кашу и горячий чай от войсковой части 5525. Победители лыжных гонок получат призы и как бонус - заряд энергии. Соревнования по лыжному спорту "Гомельская лыжня - 2021" популяризируют зимние виды спорта и активизируют физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую работу среди населения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!