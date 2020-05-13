Виртуальную галерею портретов ветеранов создали в Новополоцке

13 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Виртуальную галерею портретов ветеранов и участников Великой Отечественной войны создали в Новополоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

Проект, реализованный музеем и газетой "Новополоцк сегодня", посвящен 75-летию Великой Победы и расположен на сайте печатного издания. В настоящее время в виртуальной галерее памяти можно увидеть около трех десятков портретов новополочан - участников войны, а также истории о том, как они воевали и выживали в период сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Биографические материалы взяты из книги, подготовленной сотрудниками музея "Память войны стучит к нам в сердца".

"Галерея памяти только начала формироваться и будет развиваться в дальнейшем, пополняясь новыми историями на основе материалов, собранных музеем. Принять участие в этой работе может любой желающий. В музее или редакции газеты с удовольствием примут фото ветеранов из семейного архива, снимки их документов или предметы, хранящие историю войны", - отметил Владимир Беляев. В дальнейшем рассматривается возможность открыть доступ для самостоятельной загрузки данных пользователями.

Кроме того, в галерее размещены изображения памятников, захоронений и мемориальных комплексов Витебской области с предысторией их создания.-0-