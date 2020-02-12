Виртуальный музей фронтовых писем и фото создает молодежь в Гродно

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект "Память говорит…" с виртуальным музеем писем и фотографий военной поры презентовали сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором проекта, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступил областной комитет ОО "БРСМ". Работа над созданием музея уже началась.

"Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого достаточно принести или прислать на электронную почту фото тех времен, письмо, какую-то личную историю или историю, связанную с родственниками, о любви, дружбе, верности, трогательных или героических моментах. Все материалы будут представлены в экспозиции виртуального музея, который будет презентован накануне Дня Независимости", - рассказала первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Анна Саросек.

Анна Саросек

Также в обкоме БРСМ открыт пункт оцифровки. Любой желающий может принести сюда фото или письма, рассказать свою историю.

"На многих документах той поры время могло оставить свой след. Оцифровка позволит сохранить семейную память на многие годы, кроме того, специалисты помогут восстановить поврежденные или испорченные фрагменты на фото и даже разобрать почерк в письмах", - отметила Анна Саросек.

Стартовал проект 10 февраля. Уже собрано более 200 писем и фотографий. Сегодня фонд пополнился новыми материалами. Например, свои снимки и снимки боевых товарищей предоставил ветеран Григорий Обелевский. А представители в/ч 5522 принесли сохранившиеся в музее части фото участника войны Семена Ларина и его письма с фронта отцу.

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Обелевский

Одновременно с фотографиями, уникальными материалами поступают просьбы помочь, например, в поисковой работе, установить личность неизвестного солдата или найти место захоронения защитника Отечества.-0-

Фото Леонида Щеглова