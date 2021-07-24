"Вишневый фестиваль" направлен на сохранение и приумножение исторического наследия - Лебедев

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный праздник "Вишневый фестиваль" проходит в эти дни в Глубоком. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил приветствие организаторам и участникам форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В приветствии говорится, что за годы своего существования фестиваль стал визитной карточкой Глубокского района - белорусского края с удивительной историей, самобытной культурой, первозданной природой, трудолюбивыми и искренними жителями.

"Вишневый фестиваль" - это уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение исторического наследия, привлечение интереса молодежной аудитории к подлинной традиционной культуре", - сказано в приветствии.

Сергей Лебедев отметил, что с каждым годом фестиваль динамично развивается, отражая новые грани в творчестве и народной дипломатии. Он также выразил уверенность, что в год 30-летия создания СНГ проведение этого международного праздника станет еще одним шагом в развитии гуманитарного сотрудничества между странами Содружества.

Сергей Лебедев пожелал организаторам, участникам и гостям фестиваля здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и творческих успехов на ниве возрождения и сохранения этнокультурных традиций.-0-