Витебчане активнее прежнего помогали детям во время акции "Елка желаний"

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жители Витебска приняли участие в традиционной благотворительной кампании "Елка желаний". В эти новогодние праздники горожане делали это активнее, чем в прошлые годы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Гусаченко.

Акция проходила с 12 декабря по 10 января. В крупных торговых центрах города были установлены специальные елки, украшенные открытками с желаниями ребят. Горожане, совершая новогодние покупки для своих близких, также выполняли просьбы детей, оставшихся без родительского тепла. Некоторые жертвовали деньги на приобретение подарка.

Люди самостоятельно выбирали подарки, упаковывали и оставляли в коробках. Горожане собрали подарки для воспитанников детского дома, областного специализированного дома ребенка и одного детского сада. "Витебчане активнее прежнего принимали участие в благотворительной кампании, даже несмотря на то, что рядом с елками не было наших волонтеров, чтобы избежать контактов. Все равно акция удалась. Получилось так, что чем тяжелее год, тем люди добрее и отзывчивее, возможно, переосмыслили жизненные ценности", - сказал Михаил Гусаченко.

Михаил Гусаченко

Часть собранных подарков 14 января представители Красного Креста передали воспитанникам детского дома Витебска. Кроме того, для ребят, родителей которых не лишили родительских прав, но их детей на время отдали в детский дом, именные подарки сделал магазин "Виталюр".

Заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин добавил, что, несмотря на эпидобстановку и ограничения в проведении акций, "Елка желаний" прошла успешно. Он поблагодарил горожан, руководство торговых центров и волонтеров БОКК за оказанное внимание детям.

"Елка желаний" - ежегодный проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и обычно не получают подарки в новогодние праздники. Уделить внимание 10 тыс. детей, нуждающихся в нем, - цель организаторов кампании. Для этого команда Белорусского Красного Креста адресно собрала пожелания обделенных заботой ребят и дополнительно сформировала список сюрпризов - подарков для тех, кто не загадывал желания или не поделился ими.-0-

Фото Александра Хитрова