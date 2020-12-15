Витебчане могут поучаствовать в благотворительной акции "Елка желаний"

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске стартовала традиционная благотворительная кампания "Елка желаний", сообщили БЕЛТА в городской организации Белорусского общества Красного Креста.

Исполнить детскую мечту может каждый. В областном центре установлены специальные елки, украшенные открытками с желаниями ребят. Эти елки можно найти в гипермаркетах "Евроопт" в микрорайоне Билево и на Московском проспекте, торговых центрах "Эвиком", Green и "Марко-сити". Также необходимую информацию и фотографии детей можно увидеть на виртуальной елке, которая размещена на официальных страницах городской организации БОКК во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Instagram. "Горожане смогут, совершая новогодние покупки для своих близких, подарить веру в чудо и ребятам, обделенным родительским теплом. При желании также можно пожертвовать часть необходимой суммы на приобретение подарка", - отметили организаторы акции.

Купленные подарки необходимо принести в офис городского Красного Креста с 9.00 до 16.30. Организация работает ежедневно без выходных и перерыва на обед по адресу: Витебск, ул.Правды, 43 (территория средней школы №28), телефон 8 (0212) 24-64-81.

Благотворительная акция продлится до 29 декабря.

"Елка желаний" - это ежегодный проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и обычно не получают подарки в новогодние праздники. Уделить внимание 10 тыс. детей, нуждающихся в нем, - цель организаторов кампании. Для этого команда Белорусского Красного Креста адресно собрала пожелания обделенных заботой ребят и дополнительно сформировала список сюрпризов - подарков для тех, кто не загадывал желаний или не поделился ими.-0-