Витебчане на городском субботнике наводят порядок во дворах и скверах

25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня проходит городской субботник, третий с начала весны. В центре внимания горожан - скверы и дворовые территории, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, благоустройством сквера возле улицы Славянской в микрорайоне Билево занимаются около двухсот человек, в том числе актив Витебского горисполкома. "Здесь будут обустроены дорожки, зона отдыха со скамейками, беседками и освещением, расширен пруд", - рассказал председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Он выразил уверенность, что по итогу сквер станет любимой зоной отдыха для всех горожан.

Мэр напомнил, что во время субботников в прошлые годы были приведены в порядок бульвар в микрорайоне Юг-5 от Южного рынка в сторону магазина "Веста" и гостиницы "Лучеса", сквер Первомайский на ул.Герцена и другие зеленые зоны. "Таким образом мы пойдем и дальше, ведь надо создавать комфортные условия для отдыха людей, - подчеркнул Виктор Николайкин. - Поэтому сегодня внимание трудовых коллективов сконцентрировано на благоустройстве улицы Лазо, сквера возле политехнического техникума по проспекту Черняховского, парка Тысячелетия, других зеленых объектов в спальных микрорайонах. Кедровую аллею из ста деревьев закладывают по ул. Шмырева вдоль лыжероллерной трассы в районе Витебского государственного училища олимпийского резерва. Наша цель - сделать в Год малой родины каждый уголок города прекрасным. Это дело не одного субботника, но мы к этому идем".

Еще одно ключевое направление работ связано с покраской и ремонтом детского оборудования на игровых площадках. Здесь порядок наводят работники сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По предварительным данным, сообщил Виктор Николайкин, всего в субботнике, в том числе на рабочих местах, приняли участие более 80 тыс. горожан.-0-

Фото Александра Хитрова