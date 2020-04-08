Витебчане вынуждены обойти не одну аптеку, чтобы найти средства защиты - КГК

8 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области провел мониторинг наличия в аптеках изделий медицинского назначения и лекарств, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

"Мониторинг показал, что жителям Витебска придется обойти не одну аптеку, чтобы найти нужный товар. Ситуация изучена в 17 аптеках Витебска и района, из них маски имелись всего в четырех (от 4 до 150 штук по цене Br1,40-4,04), антисептики для рук - в 15 аптеках (Br0,50-18,64), парацетамол от ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" - в двух аптеках (Br1,03-1,50)", - отметили в ведомстве.

По данным УП "Фармация", по северному региону гигиенические маски разных видов белорусского производства имелись в 153 аптеках (Br0,25-4,75), антисептики для рук различных производителей - в 282 аптеках (от Br0,24), парацетамол белорусского производства - в 252 аптеках (от Br1,04). Из дезинфицирующих средств в аптеках были в основном средства не на спирту.

В КГК также проверили наличие товаров на сайте tabletka.by. "Выяснилось, что маски, дезинфицирующие и жаропонижающие средства, противовоспалительные лекарства первой необходимости имелись в отдельных аптеках УП "Фармация" и частных компаний. По многим позициям товаров встречается отметка "забронировать" или предложение уточнить по телефону наличие", - сказали в ведомстве.

Для улучшения ситуации КГК области направил предложения аптечным сетям о необходимости насыщения рынка лекарствами и изделиями первой необходимости в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, а также размещения их в витринах на видных местах.

Комитет госконтроля продолжает мониторинг аптек.-0-