Витебчанка Дарья Матросова признана лучшим европейским фотографом

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дарья Матросова из Витебска выиграла престижный конкурс среди профессиональных фотографов от Федерации европейских фотографов. Она стала первой женщиной-фотографом, удостоенной этого звания, а также первой победительницей из Восточной Европы. С талантливой белоруской поговорил корреспондент БЕЛТА.

Для участия в творческом конкурсе девушка предоставила свои работы из серии "Акценты и формы". Их она заявила в категории "Иллюстрация, цифровое и изобразительное искусство", где и стала лучшей. Затем жюри среди лидеров в других номинациях выбрало белоруску абсолютным победителем. Церемония награждения должна была проходить в столице Италии, но из-за пандемии ее провели онлайн. Главную награду - "Золотую камеру" - витебчанка получит позже.

Дарья Матросова занимается фотографией шестой год. Начинала, когда училась на художественно-графическом факультете Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова. Девушка признается, что с детства любит рисовать, но тяги к фото у нее не было. Все поменялось на 3-м курсе университета. "Купила сразу серьезный профессиональный фотоаппарат. До этого не имела ни одной камеры и немного испугалась: потратила много денег - а фотографировать не получается. Через полгода погружения в фотодело поняла, что мне нужен не просто снимок, а совмещение фотографии и искусства. Когда попробовала арт-съемку с гримом, костюмом, поняла, что это мое", - вспоминает витебчанка.

Часть аксессуаров, костюмов, а также макияж моделям иногда она делает сама. В некоторых случаях помогают ассистенты. Бывало, что на подготовку модели к съемке уходило пять часов. "На подготовку и создание трех фотографий, которые были отправлены на конкурс, ушел день. Работа интересна тем, что ты создаешь образы своими руками, а не рисуешь в фоторедакторе на компьютере", - отмечает Дарья Матросова.

Девушка убеждена, что художественное образование ей очень помогает в фотографии. Это влияет на видение работы, чувство экспозиции и цвета. Умение рисовать дает понятие формы.

На трех фото, которые европейское жюри признало лучшими, обыгрываются основные геометрические фигуры - круг, квадрат и треугольник. "Люблю геометрические формы, с ними интересно работать, - говорит Дарья Матросова. - Придумать что-то новое не сложно, идей много. Трудно создать хит. Сделав эти фотографии, видя их на экране камеры, понимала, что отсняла что-то невероятно классное. Да и люди, знакомясь на моем сайте или в Instagram с работами, чаще всего отмечали эту серию снимков".

У девушки большие планы на будущее, идей на год вперед. "Хочу сделать серию снимков с образами известных личностей из истории Беларуси - Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины. Будут задействованы национальные цвета, орнаменты, но все в современной арт-фотографии", - делится Дарья Матросова. А еще она пишет статьи в китайские и испанские журналы о современной фотографии и мечтает организовать выставку работ в Витебске и Минске.

"Обычно побеждали фотожурналисты-мужчины, которые ездили в горячие точки и делали сильные эмоциональные работы. Мне приятно, что я стала не только первой женщиной, но еще и первым победителем из Восточной Европы. Важно и то, что выиграла художественная фотография. Все это придает энтузиазма другим", - добавила фотограф.-0-

Фото Александра Хитрова и europeanphotographers.eu