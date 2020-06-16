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16 июня 2020, 15:46

Витебчанка дважды победила в конкурсе дизайна в Японии

Виктория Алференок
Виктория Алференок

16 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебчанка Виктория Алференок во второй раз стала победительницей международного конкурса дизайна моды в Японии. В первый раз девушка прислала эскиз сумки, в прошлом году - шляпы, которые признали лучшими в своих номинациях, сообщила корреспонденту БЕЛТА ремесленник Виктория Алференок.

В прошлом году конкурсу исполнилось 30 лет, с 2018-го он стал международным. Тогда витебчанка и решила попробовать свои силы. На суд жюри нужно было прислать эскизы работ в одной из номинаций: сумки, головные уборы, обувь, ремни и малые изделия из кожи (аксессуары). "Образцы, которые побеждают в конкурсе, потом токийские мастера превращают в реальные вещи. Эти изделия участвуют в выставках, их демонстрируют в японских магазинах, производителям", - рассказала Виктория Алференок.

В 2018 году девушке принес победу эскиз сумки. Дизайнерскую находку белоруски в Стране восходящего солнца оценили. "Пришла идея сделать боковину сумки в виде складок бумаги, с отсылкой к оригами. Этот элемент функционально работает, и подкладка внутри повторяет каждый изгиб", - рассказывает мастер.

Виктория Алференок признается: во время первого приезда на церемонию награждения японцы были удивленны гостям из Беларуси. "Европейцев, кроме нас с мужем, никого не было. Всем мы были интересны", - вспоминает витебчанка.

Конкурс дизайна моды проводят в районе Токио под названием Тайто. Исторически сложилось, что там селились ремесленники, которые работали с кожей. Одна из задач творческого состязания - поддержка и возрождение традиций кожевенного японского искусства. Свой вклад в это внесла и белоруска. В прошлом году образец шляпы Виктории Алференок стал лучшим в своей номинации. Сошьют головной убор японские ремесленники к подведению итогов конкурса 2020 года. "Сейчас общаемся с мастером по интернету. Обсуждаем вопросы по изготовлению шляпы", - добавляет витебчанка.

Работы белоруски и других победителей могут запустить в серийное производство.-0-

Фото Александра Хитрова

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Витебск дизайн конкурс Япония
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