Витебск отметит 9 Мая праздничным шествием, концертами, выставками и лекцией

7 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске День Победы отметят праздничным шествием, концертами, выставками и лекцией о военном и послевоенном Витебске. Основные мероприятия развернутся на площади Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начнется праздник в областном центре шествием от площади Ленина к площади Победы, где будут возложены цветы к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины, состоится митинг. После участники возложат цветы к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова.

Также на площади Победы организуют праздничную концертную программу, в том числе с участием духовых оркестров, спортивные игры, конкурсы, выставку военной техники. На аллее воинской славы витебчане и гости города смогут увидеть обмундирование и униформу солдат и офицеров Красной армии военных лет.

Для расширения кругозора по истории города витебчанам предлагают посетить в выставочном зале Витебского центра современного искусства лекцию краеведа Виктор Борисенкова. Историк несколько лет отыскивает старые снимки и показывает, как сейчас выглядит определенное место, совмещая в фотоколлаже прошлое и настоящее. Он расскажет про сохранившиеся фото времен войны, об истории военного и послевоенного Витебска, его архитектуре и значимых местах.

В культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" состоится концерт народного хора ветеранов, танцевально-поэтическая программа "Ретро танцплощадка". В течение дня в разных уголках областного центра развернут работу интерактивные площадки, комплексы аттракционов, организуют концертные программы.

В райцентрах Витебской области 9 Мая также отметят праздничными мероприятиями. Пройдут митинги, памятные акции и концерты на главных площадках городов. В некоторых населенных пунктах проведут молитву по усопшим в годы войны.-0-