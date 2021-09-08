Витебск примет эстафету республиканского автопробега "Символ единства"

8 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске эстафету республиканского автопробега "Символ единства" примут в парке Победителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.

Автопробег, посвященный Году народного единства, прибудет сегодня в Витебск. В парке Победителей областного центра на нижней площадке Аллеи воинской славы работники агрокомплекса "Яновичи" Витебского района передадут гостям мешок с зерном как символ вклада региона в общий республиканский каравай. С приветственным словом обратится к гостям Витебска и участникам автопробега глава города Николай Орлов, а также с речью выступят молодые патриоты Витебска. Затем участники мероприятия возложат цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, расположенному на пл.Победы.

Всего в мероприятии планируют принять участие около 300 человек. Это все те, кто принимал непосредственное участие в горячей поре сбора урожая-2021 на полях, а также представители трудовых коллективов сельхозпредприятий, учреждений образования сельскохозяйственной направленности - Витебской государственной академии ветеринарной медицины и ее филиала - Аграрного колледжа. К участию в автопробеге заявлено более 60 экипажей, но по пути следования к автопоезду могут присоединиться и больше машин.

Далее из Витебска автопробег стартует в Лиозненский район. После того по маршруту автопоезд под знаком "Символ единства" проследует в Бешенковичи, Ушачи, Лепель, Чашники, Сенно, Толочин, Дубровно, Оршу. Затем эстафету автопробега примет Могилевская область.-0-