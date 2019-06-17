Витебск встретил молодежный марафон "75"

17 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Участники патриотического молодежного марафона "75", посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, сегодня прибыли в Витебск, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация полотнища "Беларусь помнит!"

Во время акции

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Колонна проследовала в центр Витебска в сопровождении байкеров. Основные мероприятия развернулись на площади Победы. Участники марафона, представители органов власти и общественных организаций, жители города возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

На церемонии возложения к мемориальному комплексу в честь советских воинов освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины

Символические акценты проекта БРСМ - создание полотнища "Беларусь помнит!" и альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Во время акции участники собирают информацию об уроженцах своих регионов - кем были, на каких фронтах воевали, об их подвигах - для создания региональных "полотен освобождения". Свою часть представители Витебской области передали во время торжественного митинга. На полотне - 130 имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Среди них - Петр Машеров, Зинаида Туснолобова-Марченко, Минай Шмырев и другие. Республиканское полотнище презентуют 3 июля во время торжественного шествия по проспекту Независимости в Минске.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что БРСМ и ФПБ проводят огромную системную работу с ветеранами и молодежью, через волонтерские отряды сохраняют памятники и обелиски по всей стране. "Молодежный марафон важен для представителей разных поколений", - подчеркнул он.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

На площади Победы жители города могли посетить мобильную экспозицию "Освобождение Беларуси", передвижной музей Великой Отечественной войны, передать информацию о своих родственниках - участниках войны для создания альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Для гостей подготовили концертную программу, развернулись интерактивные площадки, фотозоны, выставки вооружения, формы и техники военных лет и современной. Был организован "Открытый диалог" молодежи и старшего поколения.

После Витебска марафон "75" отправится в Могилев и другие города страны.

Организаторами молодежного марафона "75" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны при поддержке БЖД и других заинтересованных.-0-

Фото Александра Хитрова