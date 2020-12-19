Витебск вышел на плато по COVID-19

19 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебск и некоторые районы северного региона Беларуси вышли на плато. На протяжении двух недель количество больных держится на одном уровне, но тем не менее высоком, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

"В Витебской области для лечения пациентов задействовано около 20% аппаратов ИВЛ. Кислородных точек занято на порядок больше, но их хватает. В области работают восемь ПЦР-лабораторий, которые в сутки проводят около 3 тыс. исследований", - сказал начальник облздрава.

В северном регионе к обычному режиму возвращаются учреждения здравоохранения. С 21 декабря в хирургическом корпусе областного клинического онкологического диспансера прекращают оказывать медпомощь пациентам с COVID-19 и возобновляют плановую помощь в привычном режиме. Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание в реабилитационный центр "Железняки" областного клинического кардиологического центра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний. "С учетом неплохой тенденции на следующей неделе к обычному режиму вернется Бабиничская участковая больница Витебского района. Наблюдаем за ситуацией: если положительная тенденция продолжится, то будем возвращать стационары к повседневной работе. Накапливаются люди, которые пока не могут получить плановую консультацию, помощь или госпитализацию", - отметил Михаил Вишневецкий. К слову, с такой проблемой обратилась сегодня витебчанка на прямую телефонную линию председателя Витебского облисполкома. Ей индивидуально помогут пройти необходимое исследование.

В целом по Витебской области продолжает расти заболеваемость. Тяжелых больных из районов забирают в областные медучреждения, больницы Полоцка, Новополоцка и Орши. В регионе введен обязательный масочный режим.-0-