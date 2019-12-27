Витебская 103-я десантная бригада празднует 75-летие

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжества в честь 75-летия образования 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады пройдут в Витебске 27-28 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Праздничные мероприятия откроют митинги с возложением цветов у памятника десантникам в парке Победителей и мемориала "Боль" памяти воинов-интернационалистов. Утром 28 декабря командование соединения приглашает жителей и гостей Витебска посетить бригаду. Гостей ждут выставка вооружения и техники, показательные выступления бойцов, желающие смогут согреться чаем и попробовать и настоящую десантную кашу. Продолжатся официальные торжества в концертном зале "Витебск".

В 1944 году началось формирование 103-й воздушной десантной дивизии, которая с января 1945 года участвовала в операциях по разгрому нацистов в Австрии, Венгрии, Чехословакии. За проявленный героизм тысячи военнослужащих дивизии были награждены орденами и медалями, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 года дивизия полностью дислоцировалась на территории Витебской области. В афганскую войну военнослужащие этого соединения первыми вошли и последними покинули поле военных действий. Сейчас в областном центре размещается 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Она является одной из лучших воинских частей Вооруженных Сил Беларуси, ее военнослужащие регулярно на высоком уровне выступают на республиканских и международных учениях и соревнованиях.-0-