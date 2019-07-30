Витебская бройлерная птицефабрика открыла два новых объекта

ОАО "Витебская бройлерная фабрика" 26 июля торжественно открыла два новых современных объекта - зерносушильный комплекс в городском поселке Сураж Витебского района и цех племенного молодняка в деревне Перемонт Лиозненского района. Красную ленточку, символический финальный штрих успешного завершения любого проекта, перерезали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и генеральный директор предприятия Анна Норкус.

На зерносушильный комплекс "Сураж" зерно поступает с полей, там его очищают, сушат, хранят и затем оно идет в переработку для комбикормов для птицы и крупного рогатого скота. Комплекс сможет хранить 20 тыс. т зерна в год. "Строительство комплекса для хранения зерновых культур было необходимо, так как хранение осуществляли сторонние организации, мы несли затраты, которые влияли на себестоимость продукции, - рассказала заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики Ольга Баско. – Все технологическое оборудование на комплексе белорусское. При строительстве учли все последние технологические решения производства сушки и очистки зерна. Создали безопасные условия труда работникам".

Во время открытия руководитель области Николай Шерстнев отметил высокий профессионализм коллектива птицефабрики. "Невзирая ни на какие проблемы, вы четко выстроили модель развития своего предприятия, понимаете, к чему идете, и видите перспективу. Буквально за несколько лет в Витебском районе благодаря птицефабрике меняется ситуация на селе, строятся новые молочно-товарные и зерносушильные комплексы, работает комбикормовый завод. За счет этого выстраивается технология будущего современного села, создаются рабочие места", - отметил губернатор.

Николай Шерстнев поставил в пример Витебскую бройлерную птицефабрику. "Предприятие развивается практически как интеграционная структура. Только создав в АПК замкнутый цикл производства от поля до прилавка, мы сможем конкурировать на внешнем и внутреннем рынках. Птицефабрика это показывает", - сказал председатель облисполкома.

После торжественной церемонии открытия губернатор оставил запись в Книге почетных гостей фабрики. "На этом предприятии делается будущее сельского хозяйства Витебской области",- написал он.

Второй объект - цех племенного молодняка - не менее важный для устойчивого развития предприятия. Здесь в четырех птичниках выращивают племенных цыплят от рождения до 130 дней. Объект оснащен автоматизированными системами кормления, поения птицы, светодиодным освещением.

По словам директора фабрики Анны Норкус, на предприятии реализуется масштабная программа его развития. В числе прочего она включает строительство новых комплексов и цехов. " Фабрика производит в год 60 тыс. т продукции. Но у нас построены объекты, которые уже позволят развиваться дальше, а с вводом в эксплуатацию строящихся помещений сможем увеличить объем выпускаемой продукции до 90 тыс. т в год", - сказала гендиректор.

Предприятие работает по принципу полного замкнутого цикла производства. Сегодня ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" — это крупный агропромышленный холдинг, который включает в себя несколько отраслей: мясное птицеводство, мясоперерабатывающий комплекс, молочное животноводство, растениеводство, комбикормовое производство, фирменную торговлю и общественное питание, оптовую торговлю. В каждой области Беларуси есть свой отдел продаж. Предприятие осваивает и новые рынки сбыта, недавно представительство фабрики открылось в Казахстане. "Наш коллектив делает свою работу ответственно и профессионально. Мы создаем чистый и качественный продукт так, чтобы в нашей птице и молоке не то что в Беларуси или России, а на другой планете не могли найти никаких вредных веществ", - подчеркнула Анна Норкус.

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий по производству мяса птицы на промышленной основе с полным замкнутым производственным циклом от получения инкубационных яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в полуфабрикаты быстрого приготовления и готовую продукцию (копчености, колбасные изделия, рулеты, ветчина), а также их реализации. Фирменная торговая сеть предприятия насчитывает более 70 объектов.

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