Витебская бройлерная птицефабрика планирует увеличить выпуск продукции в 1,5 раза

26 июля, Лиозненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" в ближайшие годы планирует увеличить объем выпускаемой продукции в 1,5 раза, сообщила журналистам генеральный директор предприятия Анна Норкус, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анны Норкус, на предприятии реализуется масштабная программа его развития. В числе прочего она включает строительство новых комплексов и цехов. "В настоящее время фабрика производит в год 60 тыс. т продукции. Но у нас построены объекты, которые уже позволят развиваться дальше, а с вводом в эксплуатацию строящихся помещений сможем увеличить объем выпускаемой продукции до 90 тыс. т в год", - сказала гендиректор.

Фабрика включает в себя замкнутый цикл производства. Предприятие занимается птице-, растение- и животноводством, мясопереработкой, оптовой торговлей и общепитом. В каждой области Беларуси есть свой отдел продаж. Предприятие осваивает и новые рынки сбыта, недавно представительство фабрики открылось в Казахстане.

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - одно из крупнейших в Беларуси и единственное в Витебской области предприятие по производству мяса птицы на промышленной основе с полным замкнутым производственным циклом от получения инкубационных яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в полуфабрикаты быстрого приготовления и готовую продукцию (копчености, колбасные изделия, рулеты, ветчина), а также их реализации. Фирменная торговая сеть предприятия насчитывает более 70 объектов. Общая численность сотрудников по всей структуре - около 4 тыс. человек.

Сегодня в Витебском районе прошел областной семинар по инвестиционной программе развития ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". В нем приняли участие руководство области, интеграционных структур региона и специалисты в сельхозотрасли. Участники семинара посетили объекты птицефабрики, ознакомились со строительством современных агрокомплексов, а также открыли цех племенного молодняка и зерносушильный комплекс в Лиозненском и Витебском районах.-0-

Фото Александра Хитрова