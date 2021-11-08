Витебская БСМП получила 15 аппаратов ИВЛ

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи сегодня передали 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые закуплены из средств областного бюджета, передает корреспондент БЕЛТА.

На новое оборудование потратили порядка Br620 тыс. "Витебский облисполком и Министерство здравоохранения уделяют внимание укреплению материальной базы больниц. Витебская БСМП - основное учреждение по координации как поступления пациентов, так и распределения тяжелых больных. В больнице сконцентрирована одна из самых больших реанимаций. В связи с этим облисполком закупил новое оборудование и вот менее чем через три недели аппараты ИВЛ начнут работать", - отметил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий. Он также рассказал, что в ближайшие недели завершится модернизация системы снабжения кислородом терапевтического корпуса Витебской БСМП, которая станет более автоматизированной. Установленные новые четыре емкости позволят минимизировать человеческий фактор в их функционировании.

Сейчас в медицинских учреждениях Витебской области установлено 2367 кислородных точек и 259 аппаратов ИВЛ.

Сегодня Витебская БСМП работает только с ковидными пациентами, медики трудятся с большой нагрузкой. "Техника выходит из строя, часто приходится ремонтировать, а она, как и мы, работает 24/7. У нас развернута реанимация на 42 койки, поэтому очень важно иметь такие аппараты ИВЛ, которые позволят расширить и повысить надежность парка реанимационного оборудования. Также недавно облисполком выделил дополнительные средства, мы приобрели 36 концентраторов кислорода", - отметил главный врач больницы Андрей Захаров.

Начальник облздрава также охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в области. По словам Михаила Вишневецкого, ситуация улучшается, заболеваемость коронавирусом и госпитализация снижается. "Появляется возможность перепрофилировать учреждения на работу по своему назначению. Уже неделю функционирует второй хирургической корпус областного онкодиспансера, сегодня Витебская городская клиническая больница №1 вернулась к своему обычному режиму, до конца недели будет выведен из ковидного профиля Витебский областной клинический специализированный центр", - сказал он.-0-

Фото Александра Хитрова