Витебская филармония продолжит проект для будущих мам "Соткать душу из нот"

17 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественное открытие 10-го юбилейного сезона проекта для будущих мам "Соткать душу из нот" пройдет 19 октября, сообщила журналистам автор и ведущая проекта Татьяна Савицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект представляет собой цикл концертно-познавательных программ, во время которых будущие мамы знакомятся с высокими образцами музыкальной классики, их живым музыкальным исполнением, несущим положительную энергетику. Также они получают консультации врачей.

Репертуар концертов подбирается по материалам научных исследований о благотворном влиянии отдельных композиций на самочувствие беременной женщины и ее будущего ребенка, а темами встреч становятся актуальные в этот период вопросы. Первая музыкальная встреча состоится под звуки органного концерта.

"В этом сезоне мы запланировали много интересных акций. Молодые мамы посетят музей истории Витебского народного художественного училища, Художественный музей. Также пройдет сеанс интуитивной живописи под живую музыку, встречи с диетологом, производителями диетического питания, стилистом, организуем для мамочек и "Живую библиотеку", - отметила Татьяна Савицкая.

Также продолжится обучение мам пению, специальному дыханию. Завершится юбилейный сезон проекта летом 2020 года йогой на свежем воздухе под живую музыку.-0-