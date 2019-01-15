Витебская филармония вводит льготы для многодетных семей

15 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская областная филармония вводит льготы: у многодетных семей появилась возможность приобрести один билет на всех несовершеннолетних детей на любой концерт из цикла "Филармония - детям". Также бесплатно проходит один совершеннолетний сопровождающий, сообщила корреспонденту БЕЛТА редактор филармонии Виктория Авик.

Приобретение билета (их можно купить исключительно в кассах филармонии) и посещение мероприятия на льготных условиях возможно только при предъявлении соответствующего удостоверения.

"Проект даст возможность ребятам из многодетных семей чаще соприкасаться с миром искусства. Надеемся, что родители проявят инициативу и, пользуясь предложением, станут частыми гостями филармонии", - отметила ее директор Елена Подоляк.

Уже в январе на льготных условиях желающие смогут посмотреть мюзикл "Истории кота Филофея" (19 января) и музыкальную программу "Герои детских книг" (27 января).

В учреждении подчеркнули, что при выявлении факта передачи билетов другим лицам, администрация вправе отказать им в посещении мероприятия.

Акция проходит согласно государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь".-0-