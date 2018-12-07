Витебская гимназия №2 отметит 100-летие венским балом и встречей выпускников

7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Одно из старейших учебных заведений Витебска гимназия №2 сегодня празднует 100-летие. В программе венский бал, встреча выпускников и концертная программа, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора учреждения образования Игорь Копилец.

Вначале пройдет круглый стол, во время которого участники обсудят историю и перспективы развития учебного заведения. Также для гостей торжества и ветеранов педагогического труда учащиеся проведут экскурсию по гимназии. Затем все действо перенесется на сцену областной филармонии, где 55 пар учеников закружат в вальсе на венском балу, состоится праздничный концерт "100 лет стремления к мечте". Свои таланты продемонстрируют творческие коллективы гимназии и города. Во время концерта будут чествовать ветеранов труда. Старшее поколение поделится воспоминаниями о том, каким было учреждение образование в их годы.

А 8 декабря в учебном заведении соберутся его выпускники, которые смогут пройтись по кабинетам гимназии, пообщаться с учителями и вспомнить былое.

Свою летопись гимназия №2 ведет с 1918 года, когда в числе первых школ послереволюционного Витебска появилась средняя школа №9. Первый выпуск состоялся в 1925 году. Одним из учителей в школе работал выдающийся художник Юдель Пэн, наставник Марка Шагала. С 1960-го школа стала первым в Витебской области учебным заведением с углубленным изучением английского языка. В 1996 году ей присвоили статус гуманитарной гимназии №2. Учреждение образования в разные годы заносили на городскую, областную и республиканскую доски Почета.-0-