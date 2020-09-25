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25 сентября 2020, 19:50

Витебская и Псковская области наметили новые проекты для сотрудничества в образовании и здравоохранении

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская и Псковская области наметили новые проекты сотрудничества в образовании и здравоохранении. Об этом, а также о расширении взаимодействия по другим направлениям договорились сегодня в городе на Двине председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шерстнев предложил сформировать рабочие группы от обеих сторон по главным направлениям сотрудничества. Эти группы периодически будут выезжать для ознакомления с опытом коллег. "У нас уже есть много общих интересов, поэтому мы обязательно найдем что-то полезное и нужное друг у друга", - подчеркнул губернатор Витебской области.

Представительная делегация во главе с губернатором Псковской области прибыла в Витебск с двухдневной рабочей поездкой. Сегодня Михаил Ведерников посетил агрогородок Мазолово (Витебский район), где ознакомился с производственной базой и социальной инфраструктурой. Члены делегации провели продуктивные встречи с руководителями Витебского госуниверситета, технологического и медицинского университетов, других учреждений образования и культуры города, администрации СЭЗ "Витебск".

"Мы хотели максимально глубоко погрузиться в перспективные направления сотрудничества, чтобы активизировать наше взаимодействие", - отметил на брифинге журналистам Михаил Ведерников.

По его словам, большое впечатление произвело на него и его коллег посещение агрогородка Мазолово. "Это образ села будущего, к которому и вам в Беларуси, и нам в России нужно стремиться, чтобы удержать людей на земле и сделать его привлекательным для молодежи. Для молодых специалистов большое значение имеет качество организации труда, уровень жизни", - констатировал он.

Серьезный потенциал для сотрудничества губернатор Псковской области видит в образовании. Предложения о совместных проектах были озвучены во время итоговой встречи в адрес каждого из трех вузов Витебска. Например, в медуниверситете Псковская область готова повышать квалификацию своих медицинских кадров. ВГМУ пригласил российских коллег стать соорганизаторами ежегодной международной медицинской конференции. С технологическим университетом псковичи заинтересованы реализовать международную образовательную программу по сопровождению медтехники. Работа по обсуждавшимся проектам начнется уже в ближайшее время, так как обе стороны нацелены на результат.

Глубокий интерес Михаил Ведерников проявил также к здравоохранению, отметив, что Витебской области удалось достичь значительных успехов в этой сфере. По его словам, опыт северного региона Беларуси требует более детального ознакомления. "Вместе с тем и у нас есть свои сильные точки, поэтому, чем больше будет круг профессионального общения в этой сфере, тем лучше для наших граждан", - констатировал он.

26 сентября делегация Псковской области примет участие в мероприятиях областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", который проходит в этом году в Витебске.

Как сообщили в комитете экономики Витебского облисполкома, между Витебской и Псковской областями действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также заключены договоры о взаимодействии торгово-промышленных палат, центров поддержки предпринимательства. Подписаны двусторонние соглашения между отдельными городами и районами областей, соглашение о сотрудничестве между свободными экономическими зонами "Витебск" и "Моглино". Ежегодно делегации регионов принимают участие в экономических и инвестиционных форумах сторон.

Товарооборот между двумя регионами за январь - июль составил $10,8 млн. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре экспорта Витебской области 37% занимает молочная продукция, 14,8% - обувь, 6% - смазочные масла. В Псковской области закупаются комплектующие для предприятий радиоэлектроники, комплектующие для обуви, трикотажные полотна, швейные и мучные изделия.-0-

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