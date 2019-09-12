Витебская команда заняла второе место в финальной подгруппе ЧМ по игре "Что? Где? Когда?"

12 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская команда "Штандарт" заняла второе место в группе С чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?", который состоялся 7-8 сентября в Баку, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель команды Сергей Янукович.

"Штандарт" на чемпионате выступал как команда Сергея Януковича.

Всего в турнире за победу сражались 75 команд из 29 стран мира. По итогам трех отборочных туров они были распределены на три финальные подгруппы. В главной - группе А - разыгрывалось звание чемпиона мира, которое завоевала команда Михаила Савченкова (Россия). Однако медали вручались за призовые места в каждой из подгрупп.

В группе B победу одержала команда Виолетты Слесаренко-Крайновой (Латвия) и обеспечила себе участие в чемпионате мира на следующий год. В группе С победила команда Балаша Касумова (Азербайджан), верно ответившая на 17 вопросов из 30. Второе место с 16 ответами - у команды Сергея Януковича из Витебска.

Лучшее выступление среди всех белорусов на чемпионате - 13-е место в группе А у команды Юрия Разумова из Минска.

"Несмотря на медаль, результатом мы остались недовольны. Не добрали множество ответов: только в первой тридцатке вопросов четыре раза правильный ответ мы находили спустя пару секунд после сдачи бланка, - прокомментировал Сергей Янукович. - Кроме того, злую шутку с нами сыграл порядок туров, распределивший команды по группам. На втором этапе едва не вышли в группу А, но на третьем неожиданно свалились в группу С. Поэтому надеемся выходить на чемпионат мира в следующие годы и бороться за более престижные медали. На самом деле, для первого нашего выступления на ЧМ и такого результата достаточно".-0-