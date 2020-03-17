Витебская компания "Знамя индустриализации" начала производить медицинские маски

17 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебское ОАО "Знамя индустриализации" начало выпуск медицинских масок, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Шамшура.

К пошиву многоразовых четырехслойных медицинских масок предприятие приступило в начале марта по заказу РУП "Фармация". "Была закуплена первая партия сырья для изготовления 100 тыс. изделий. Ежедневно выпускается 6-10 тыс. штук, которые дважды в день отгружаются заказчику. Завершить пошив партии планируется в течение следующей недели. В дальнейшем планируется еще одна такая же партия продукции, срок ее изготовления займет порядка двух недель. Объемы на более отдаленную перспективу будут зависеть от потребностей рынка", - отметил руководитель предприятия.

Работа по данному виду продукции ведется на специально выделенных участках во всех цехах фабрики. Удельный вес в общем объеме производства занял 15%.

ОАО "Знамя индустриализации" специализируется на пошиве швейных изделий. С 2016 года развивает новое направление - выпуск одежды из трикотажных тканей. Среднесписочная численность работающих - 580 человек. Предприятие работает по давальческим заказам, поступающим из России, Литвы и Польши.-0-