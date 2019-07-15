Витебская милиция на акции по безопасности представила раритетный Jaguar

15 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Раритетное авто британской марки Jaguar Daimler Double Six было представлено в Витебске во время акции "За безопасность вместе!" милицией региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Автомобиль класса люкс спроектирован на базе ягуаровской третьей серии. Отличия от базовой модели - начиная от длины кузова и формы крыльев и заканчивая рифлеными хромированными решетками. Под капотом машины 12-цилиндровый силовой агрегат мощностью 350 лошадей. У машины дисковые тормоза, применявшиеся в те времена только на гоночных автомобилях.

Витебским правоохранителям машину передали в 2009 году из МВД. Она числилась в автохозяйстве, но в последнее время не эксплуатировалась. Десять лет назад гражданское авто стало знаковым для патрульной службы ГАИ. Он выделялся в кортежах милицейского сопровождения. Провели капитальную реставрацию.

"На протяжении пяти лет Jaguar находился на службе стражей дорожного правопорядка. С 2014 по 2018 год отсутствовал в строю. Благодаря мастеровитым рукам специалистов автохозяйства УВД он вновь стал на колеса. Над восстановлением раритета работа кипела без малого полгода. За это время отремонтировали ходовую часть, двигатель, заменили вышедшие из строя детали, обновили экстерьер. В дальнейшем раритетный Jaguar будет задействован как музейный и выставочный экспонат на профилактических мероприятиях, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения", - подчеркнули в УВД Витебского облисполкома.

В витебской коллекции милицейского ретротранспорта есть ГАЗ-24, "Москвич-408", ВАЗ-2101, а также мотоциклы BMW K75, "Урал" и "Иж". На очереди в мастерской - "Москвич-403".

Посмотреть на то, как проводится акция, пришел и начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб. В разговоре с корреспондентом БЕЛТА он отметил, что "Славянский базар" и сопутствующие мероприятия проходят без происшествий, всплеска правонарушений нет. "Все находится в контролируемом, спокойном режиме. Да, была недавно кража у ремесленника янтарных бус, но преступника оперативно нашли, - сказал Михаил Гриб. - Сегодня пройдет закрытие фестиваля, но впереди еще два дня концертов. Мы готовы к дальнейшему обеспечению дорожной безопасности и общественного порядка".

Михаил Гриб добавил, что одна из целей сегодняшней акции - напомнить детям и их родителям о важности соблюдать ПДД, нормы безопасности, быть внимательными и аккуратными в различных ситуациях.

Сегодня на площади Победы проходит масштабная акция правоохранителей "За безопасность вместе!". Несмотря на будний день и рабочее время, на площади много родителей с детьми. Милиция подготовила множество развлекательных и обучающих площадок, фотозон и выставок. К некоторым выстраиваются очереди. На празднике каждый может испытать сильные эмоции в автомобиле-перевертыше, имитирующем опрокидывание, "проехать" на мотоцикле в VR-очках, проверить свои знания ПДД. Также на площади можно увидеть милиционеров в форме прошлых лет. Гости акции с ними охотно фотографируются.

Самая зрелищная часть акции запланирована на вечер. Пройдут показательные выступления сотрудников спецподразделения ДПС "Стрела" МВД, ОМОНа и парашютистов.-0-