Витебская милиция запускает проект с историями людей, пострадавших от мошенников

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В связи с участившимися случаями мошенничества с банковскими картами УВД Витебского облисполкома запускает проект "История обмана", сообщили БЕЛТА в УВД.

"В нем жертвы преступлений расскажут, как и почему украли их деньги, а мы расскажем, что делать, чтобы с вами этого не случилось. Учиться лучше на чужих ошибках. Если вы сталкивались с подобными преступлениями либо сами попались на удочку мошенников, не бойтесь рассказать об этом, чтобы такого не произошло с другими", - обратились правоохранители к гражданам.

Свои истории можно присылать в директ аккаунтов УВД Витебского облисполкома в соцсетях.-0-