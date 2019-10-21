Витебская область и провинция Шаньдун подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский облисполком и Народное правительство провинции Шаньдун (КНР) заключили соглашение о дружбе и всестороннем сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Документ был подписан во время форума регионов-побратимов этой китайской провинции, который проходил 15-17 октября в городе Цзинань. Приоритетом в сотрудничестве стороны определили регулярные встречные деловые визиты на всех уровнях, разработку эффективного механизма взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, развитие кооперационных связей в промышленности, транспортной логистике, создание совместных компаний в нефтехимии, водоочистке, электронике и других сферах. Внимание было уделено развитию взаимоотношений в медицине и культуре. Также принято решение о подготовке и реализации "дорожной карты" сотрудничества.

Во время форума. Фото Витебского облисполкома

В форуме регионов-побратимов участвовали делегации из 33 стран. Делегацию Витебской области Беларуси во главе с председателем облисполкома Николаем Шерстневым представляли руководители комитета экономики облисполкома, городов области, администрации свободной экономической зоны "Витебск", концерна "Мясо-молочные продукты", перерабатывающих и промышленных предприятий, деревообрабатывающих производств. На полях форума руководитель облисполкома презентовал потенциал области, поделился опытом внедрения IT-технологий на территории региона в различных сферах для повышения качества оказания услуг и уровня жизни населения, провел прямые переговоры с президентом компании сельскохозяйственной направленности "Лю Шэн", заинтересованной в поставках торфопродукции в крупных объемах. Рабочая группа области посетила одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Jiabao, оценила уровень технической оснащенности и определила возможности сотрудничества. На "Диалоге мэров" представители делегации поделились своим опытом внедрения элементов умного города. Также руководители Витебска и Новополоцка провели рабочие встречи с коллегами, где были обозначены основные приоритеты сотрудничества на предстоящий период. Китайская сторона выразила заинтересованность в совместном решении вопросов, связанных с экологией, переработкой отходов, очисткой воды.

В облисполкоме отметили, что деловые контакты с провинцией Шаньдун, входящей в тройку лидирующих регионов Китая, у Витебской области развиваются с момента подписания первого меморандума о сотрудничестве в 2006 году. Взаимодействуют между собой города Витебск и Цзинань, Новополоцк и Вэйхай, Орша и Циндао.

За январь - август товарооборот Витебской области с провинциями Китая составил $69,6 млн. При этом объем экспорта - $13,5 млн, что в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.-0-